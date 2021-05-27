Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

Российский президент Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах национального лидера в Сирии. Глава государства отметил, что результаты голосования подтвердили политический авторитет его сирийского коллеги. Поздравительная телеграмма обнародована на официальном портале Кремля.
Путин подчеркнул, что результаты выборов в Сирии также подтвердили доверие граждан к проводимому Асадом курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и укрепление её государственных институтов.
Россия намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны, — сказано в телеграмме.
Ранее стало известно, что Асад набрал 95,1% голосов на президентских выборах в Сирии. Он официально победил. Об этом сообщил председатель сирийского парламента Сирии Хаммуда Сабаг.
Конкуренцию Асаду составили ещё два кандидата — экс-депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Президент в Сирии управляет страной семь лет.