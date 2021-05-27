Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

https://static.news.ru/photo/14162288-bf9c-11eb-aca2-96000091f725_660.jpg Владимир Путин, Башар Асад Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах национального лидера в Сирии. Глава государства отметил, что результаты голосования подтвердили политический авторитет его сирийского коллеги. Поздравительная телеграмма обнародована на официальном портале Кремля.

Путин подчеркнул, что результаты выборов в Сирии также подтвердили доверие граждан к проводимому Асадом курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и укрепление её государственных институтов.

Россия намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны, — сказано в телеграмме.

Ранее стало известно, что Асад набрал 95,1% голосов на президентских выборах в Сирии. Он официально победил. Об этом сообщил председатель сирийского парламента Сирии Хаммуда Сабаг.

Конкуренцию Асаду составили ещё два кандидата — экс-депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Президент в Сирии управляет страной семь лет.