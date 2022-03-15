Путин по телефону рассказал королю Бахрейна о причинах и целях спецоперации

Президент России Владимир Путин рассказал королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифе в ходе телефонного разговора о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, передаёт официальный сайт Кремля. Стороны также обсудили совместные усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, учитывая успешный опыт применения в Бахрейне российских вакцин.

Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о принимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями, — указано на сайте.

Стороны условились поддерживать личные контакты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».