Путин обсудил с Меркель ситуацию с мигрантами

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин и Меркель выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Российский лидер предложил наладить обсуждение этой проблемы путём прямых контактов представителей стран — членов Евросоюза с Минском.

Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему, — говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве Германии, Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой «инструментализацию» мигрантов белорусскими властями и попросила Путина повлиять на это.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в рaйоне пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать грaницу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.