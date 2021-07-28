16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Президенты России и Словении учредили День российско-словенской дружбы

13:09, 28 июля 2021
Президенты России и Словении учредили День российско-словенской дружбы Борут Пахор Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Словении Борутом Пахором. Стороны договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы и обсудили вопросы двусторонних отношений, говорится на сайте Кремля.

День российско-словенской дружбы будет отмечатьсякаждый год в последнюю субботу июля. Путин и Пахор будут укреплять сотрудничество в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Также Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о гражданах, погибших в годы Первой и Второй мировых войн. Кроме того, главы государств затронули некоторые вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Путин пообщался по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудили пандемию коронавируса, ситуацию в Афганистане, вопросы стратегического партнёрства и многое другое.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео