Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции заявил, что не исключено появление новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Российский лидер призвал к как можно более быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире, передаёт ТАСС.

Путин отметил, что коронавирус всё ещё не побеждён. По мнению президента, сейчас жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с заболеванием, для этого необходимо укреплять системы здравоохранения стран АТЭС.

Коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции, — сказал Путин.

Российский лидер также призвал к максимально быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире. Он полагает, что ускорить этот процесс могла бы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Президент РФ считает, что в настоящее время многие нуждающиеся в вакцине от коронавируса страны пока не могут получить препарат из-за недобросовестной конкуренции. Тем не менее, Россия продолжит оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах государствам.

В итоговой встрече лидеров экономик, которая проходит в онлайн-режиме, участвуют главы государств и правительств 21 страны и территории, являющихся членами АТЭС. На мероприятии будет принята совместная декларация и утверждён план реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина по-прежнему фиксируются высокие титры антител после вакцинации от коронавируса. Глава государства пройдёт ревакцинацию по рекомендации врачей.