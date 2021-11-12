«Высокие титры»: в Кремле об уровне антител у Путина после вакцинации

У президента России Владимира Путина по-прежнему фиксируются высокие титры антител после вакцинации от коронавируса. Глава государства пройдёт ревакцинацию по рекомендации врачей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Президент неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье — это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает, — сказал Песков.

Путин привился двумя компонентами вакцины «Спутник V» 23 марта и 14 апреля. 14 октября с момента вакцинации главы государства прошло полгода. Ранее в Кремле сообщили, что у президента сохраняются очень высокие титры антител и он будет следовать рекомендациям врачей.

В сентябре 2021-го Путин заявил, что в его окружении заразились COVID-19 «не один, не два, а несколько десятков человек». Он пояснил, что ушёл на самоизоляцию после контакта с одним из заболевших. Песков тогда назвал причиной вспышки COVID-19 отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников.