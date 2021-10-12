В Кремле рассказали, что Путин пока не ревакцинировался

Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался, у него сохраняются очень высокие титры антител, и он будет следовать рекомендациям врачей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Нет, он ещё не прошёл ревакцинацию. У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что Путин далее будет следовать рекомендациям врачей. Отмечается, что 14 октября у президента будет полгода с момента прививки.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Песков объяснял, что «десятки» человек, контактировавших с главой России, заболели коронавирусом.

Причиной вспышки COVID-19 представитель Кремля назвал отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников. Песков добавил, что самочувствие у Путина прекрасное, он работает в обычном режиме.