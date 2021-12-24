Путин назвал главные темы для сотрудничества России и Китая

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что отношения РФ и Китая являются доверительными. Москва и Пекин вместе разрабатывают высокотехнологическое оружие, строят самолёты и вертолёты, проводят совместные учения и патрулирования. Российский лидер охарактеризовал нынешнее сотрудничество двух стран как «всеобъемлющее партнёрство, не имевшее в истории прецедентов».

Мы с председателем КНР всё время обращаемся как друзья. Так и есть, у нас сложились очень доверительные личные отношения и они помогают в делах. В сфере экономики Азия развивается быстро, Китай — безусловный лидер. Естественно, что мы развиваем отношения в этом плане, — сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия и Китай работают по разным направлениям, включая атомную энергетику, гуманитарную сферу и космос. Он добавил, что РФ поставляет в КНР все виды ресурсов. Кроме того, Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность.

Путин подытожил, что взаимодействие РФ и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил Путина за высокую оценку российско-китайских отношений. Он отметил характерное для российского президента противостояние попыткам поссорить две страны. В ходе видеосаммита Путин и председатель КНР обсудили темы международного сотрудничества и обменялись мнениями по международным делам.