Си Цзиньпин поблагодарил Путина за нежелание ссорить Россию и Китай

Лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку российско-китайских отношений. Он также отметил характерное для российского лидера противостояние попыткам поссорить две страны, пишет РИА Новости.

Вы давали высокую оценку российско-китайских отношений, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами, я это высоко ценю, - подчеркнул лидер КНР.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет включать в себя темы международного сотрудничества и обмен мнениями по международным делам. Он добавил, что первая часть встречи будет открытой, о её итогах впоследствии расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва видит «весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны США», что требует обсуждения между лидерами России и Китая.

Также сообщалось, что на встрече будет обсуждён ряд вопросов, касающийся двусторонних отношений. В их число входят темы энергетики, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговля. Также традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам.