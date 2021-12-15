Си Цзиньпин поблагодарил Путина за нежелание ссорить Россию и Китай
Сергей Князев
Сергей Князев
11:48, 15 декабря 2021
Председатель КНР Си ЦзиньпинФото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press
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Лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку российско-китайских отношений. Он также отметил характерное для российского лидера противостояние попыткам поссорить две страны, пишет РИА Новости.
Вы давали высокую оценку российско-китайских отношений, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами, я это высоко ценю, - подчеркнул лидер КНР.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет включать в себя темы международного сотрудничества и обмен мнениями по международным делам.Он добавил, что первая часть встречи будет открытой, о её итогах впоследствии расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Официальный представитель Кремля отметил, что Москва видит «весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны США», что требует обсуждения между лидерами России и Китая.
Также сообщалось, что на встрече будет обсуждён ряд вопросов, касающийся двусторонних отношений. В их число входят темы энергетики, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговля. Также традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам.