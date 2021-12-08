Путин: НАТО объявляет Россию своим противником

Президент РФ Владимир Путин не видит ничего хорошего в том, что НАТО объявляет Россию своим противником. Глава государства отметил, что наша страна не стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Блок НАТО, к сожалению, ведёт явно конфронтационную линию в отношении России. Последние вопросы вроде как технического характера. Высылка наших дипломатов, которая привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, — сказал глава РФ.

Он отметил, что помимо этого Альянс также регулярно объявляет Россию своим противником. Таким образом, Запад реализует политику «противостояния российской агрессии».

При этом Путин отметил, что Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО. Он подчеркнул, что РФ не стремится к конфронтации с другими государствами.

Кроме того, президент РФ отметил, что страна проводит мирную политику, однако имеет право обеспечивать свою безопасность. В частности, власти обеспокоены перспективами вступления Украины в НАТО. По словам Путина, это будет означать, что Альянс разместит на соседствующей с Россией территории военный контингент, базы, а также оружие, которое потенциально может нести угрозу государству и его жителям.

Ранее Путин назвал переговоры с премьером Греции весьма содержательными и результативными. Российский лидер выразил надежду, что Греция поддержит заявку Москвы на проведение «Экспо-2030».