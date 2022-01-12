Путин и Пашинян обсудили ситуации в Карабахе и Казахстане

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. Также лидеры стран затронули тему, касающуюся действий миротворческого контингента в Казахстане.

На фоне эскалации напряжённости на армяно-азербайджанской границе Путин и Пашинян обсудили вопросы реализации трёхсторонних договорённостей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили тему эффективности скоординированных действий миротворческого контингента в Казахстане с учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Проведён обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике, — сообщили в Кремле.

Ранее Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар подтвердил готовность оказать дополнительную поддержку странам в запуске процесса по делимитации и демаркации границы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.