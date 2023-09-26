Путин и Лукашенко утвердили две новые масштабные идеи: подробности проектов Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным по двум крупным проектам

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы. Какие известны подробности?

Какие проекты обсудили Путин и Лукашенко

Лукашенко сообщил, что накануне, 25 сентября, у него состоялся телефонный разговор с Путиным. Лидерам государств удалось договориться о сотрудничестве в авиаотрасли.

«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации», — отметил президент Белоруссии.

По его словам, Минск вдобавок может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов российского пассажирского самолета Ил-96, а также обслуживать эти борта.

Также Путин и Лукашенко обсудили совместную работу в транспортной сфере. По мнению главы республики, этот проект очень важен.

«Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир», — заметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас РФ и РБ занимаются строительством портовой инфраструктуры, однако заинтересованы и в развитии в железнодорожной отрасли.

В 2021 году страны подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. В 2022-м начали обсуждение строительства терминала для транзита белорусских удобрений.

«Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры, но узкое место — железная дорога. Он (президент России. — NEWS.ru) попросил, чтобы я привез ему полные характеристики, материалы», — сказал глава Белоруссии.

Когда Путин и Лукашенко проведут личную встречу

Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора также договорились о личной встрече, которую назначили на следующий месяц. В ходе нее президенты стран планируют более детально обсудить сотрудничество по двум обозначенным проектам.

«Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим», — сообщил Лукашенко.

В указанные даты в Бишкеке пройдет саммит Содружества Независимых Государств. Председательство в 2023 году будет осуществляться Киргизской Республикой, а сопредседательство — Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Что известно о планах России и Белоруссии создать совместный самолет

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в июле в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге сообщил, что самолет производства РФ и РБ будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2028 году. Это будет 19-местный борт для региональных и местных авиалиний. Судно заменит чешский легкий двухмоторный L-410.

Главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин в августе отметил, что создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования.

«Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества», — отметил он в эфире телеканала CTB.

Российское правительство к 2030 году планирует произвести полную замену иностранных самолетов отечественными аналогами, рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, в ближайшее время начнется массовое производство лайнеров Ил-96-400М, узкофюзеляжного Ту-214, МС-21 и турбовинтовых самолетов «Байкал» и «Ладога».

Читайте также:

Белоруссия ждет новые прямые рейсы из России

В Латвии полиция начала охоту на авто с наклейками «Я русский»

Лукашенко рассказал о нежелании вмешиваться в жизнь соседних государств