Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»

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Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган по видеоконференции приняли участие в церемонии закладки фундамента третьего блока АЭС «Аккую», которую строит Росатом в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Они дали старт строительству блока.

Всего на площадке «Аккую» предусматривается возведение четырёх блоков с реакторами общей мощностью 4 800 мегаватт, которые ежегодно смогут производить до 37 млрд киловатт-часов электроэнергии. Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов-атомщиков, инженеров, рабочих, позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком, — сказал Путин в своём приветственном обращении, опубликованном агентством Anadolu.

Российский лидер напомнил, что РФ привлекает к строительству АЭС турецкий бизнес. По его словам, значительная часть заказов, необходимых для будущей атомных электростанций, локализована в Турции, что подтверждает коммерческую выгоду проекта для всех его участников.

Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президенты Турции и РФ официально дали начало строительству станции.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй — владей — эксплуатируй». Стоимость проекта оценивается в $20 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о Российско-турецких отношениях и о том, влияет ли на них позиция Турции по Крыму. Он подчеркнул, что хотя Россия эту позицию не принимает, на отношениях двух государств это не сказывается.