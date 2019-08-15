В Волгодонске на заводе «Атоммаш» началась комплектация первого парогенератора для турецкой атомной электростанции «Аккую». Строительство АЭС, начавшееся в апреле прошлого года и подразумевающее самое активное российское участие, то и дело упоминается в СМИ в связи с претензиями турецкой стороны. Так, например, весной регулятор атомной энергии Турции (Turkey’s Atomic Energy Authority — TAEK) дважды выявлял трещины в бетоне фундамента первого энергоблока «Аккую». Позднее, впрочем, сообщалось, что проблем на самом деле не было или же они были быстро решены. Кто заинтересован в таких «вбросах» и какое вообще значение имеет сам проект АЭС для Турции?

Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин официально дали начало строительству станции. Планируется, что будет создано четыре энергоблока, пока работа ведётся над первым. И с этим связано несколько малоприятных инцидентов. В частности, турецкой стороной были выявлены трещины в фундаменте — несмотря на то, что позднее всё было исправлено, некоторые аналитики в самом факте указания Анкарой на ошибки Москвы усмотрели признак кризиса в двусторонних отношениях. Однако, отметил в беседе с News.ru главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, для России строительство «Аккую» по-прежнему выгодный проект — как в сугубо прагматическом смысле, так и в политическом.

Конечно, нам, атомщикам, хотелось бы строить станции в первую очередь в своей стране, а не в других. И строительство за рубежом имеет два значения. Во-первых, в России пока нет потребности в новых станциях — во всяком случае, так говорят. Поэтому работа за границей — это способ сохранить свой потенциал, пережить нынешний период и быть готовыми к тем временам, когда здесь появится необходимость в новых мощностях. Во-вторых, разумеется, существует и политический момент: все эти проекты осуществляются за государственный счёт и там, где у России есть свои интересы. Александр Уваров главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru

Ministry of Energy Russia/Twitter.com

Что же касается претензий относительно строительства АЭС, то, по мнению эксперта, они вполне закономерны, поскольку процесс этот весьма сложный и длительный. Более того, считает Александр Уваров, сам факт сообщения о недочётах лучше, чем если бы о них не говорили.

Сейчас атомный энергоблок проектируется с расчётом на то, что будет функционировать минимум 60 лет — с возможностью продления до 80 и, быть может, до 100. Поэтому лучше сразу исправить все неполадки. Более того, пока не идёт речи о срывах сроков: если изначально первый энергоблок планировали пустить в эксплуатацию в 2023 году, то сейчас есть надежда, что так и произойдёт, — отметил Уваров.

С другой стороны, подчеркнул в разговоре с News.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов, за критикой процесса строительства «Аккую» вполне могут стоять и прозападные турецкие силы.