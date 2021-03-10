«Не принимаем»: Песков оценил позицию Турции по Крыму

https://static.news.ru/photo/11334b06-8188-11eb-b7d7-96000091f725_660.jpg Ялта (Крым) Фото: pixabay.com

Россия не принимает позиции Турции по Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это не влияет на отношения двух стран.

Эта тема относится к категории разногласий. Мы не принимаем позицию Турции, но терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. Уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнёры поймут её обоснованность, — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что для России не существует такого понятия, как «крымский вопрос». Вместе с тем на отношениях с Турцией эта ситуация не сказывается.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Несмотря на это, значительная часть стран мира продолжает заявлять о непризнании Крыма частью РФ. К их числу относится и Турция.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обратил внимание на то, как в последнее время на Украине нагнетается воинственная риторика — звучат призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска». Исходя из этого, он сделал вывод о подготовке Украины к реальной войне.