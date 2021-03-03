Украинский депутат заявил о подготовке к войне в Крыму и Донбассе

https://static.news.ru/photo/3cc2dd92-7c2c-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: Koshmal Victor/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обратил внимание на то, как в последнее время на Украине нагнетается воинственная риторика — звучат призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска». Исходя из этого, он сделал вывод о подготовке Украины к реальной войне.

А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе? Это реальная подготовка к войне, — заявил в эфире телеканала «112» Кузьмин.

Также он привёл в пример заявление главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские соглашения не будут исполняться.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий. Она считает, что нужно дождаться, когда ситуация в России станет нестабильной — «начнутся процессы турбулентности». Этот момент Украина и может использовать для захвата территории полуострова.

Ранее на заседании партии «Слуга народа» депутаты обсудили законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов и о срочном призыве на службу резервистов при возобновлении боевых действий в Донбассе. В случае принятия закона военнослужащих смогут призвать в течение суток без объявления мобилизации.