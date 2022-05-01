Пушков заявил, что Европа является заложницей антироссийской политики

Алексей Пушков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за её позиции по поставкам российского газа. Он указал на то, что воля политиков пересиливает экономическое благополучие и её потребности. В своём Telegram-канале он привёл в пример Финляндию и Германию, которые приняли решение отказаться от российского топлива.

Есть информация, что Финляндия уже решила отказаться от российского газа. Европа становится заложницей антироссийской политики, — написал Пушков.

Он призвал подумать о новых рынка сбыта для российских энергоресурсов.

У европейских стран недостаточно альтернатив для замены российского природного газа, чтобы не допустить серьёзных экономических проблем будущей зимой, написала ранее газета Washington Post. В статье сказано, что даже при отказе от энергоресурсов из России Европе придётся заплатить за более дорогое топливо из других стран.

Эксперты отмечают, что газ и нефть, которые поставляет Москва соседним странам, в общей сложности на порядок дешевле конкурентов. Больше всего, по мнению автора материала, пострадает Германия, которая оказалась наименее подготовленной к отказу от газа из России. Доля Москвы в немецком импорте составляет 35%.