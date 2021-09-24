Пушков высмеял Зеленского за суету на мировых площадках

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «мечется» по политическим площадкам мира, вместо того чтобы заниматься на родине реформами. Так политик в Telegram отреагировал на появление доклада Счётной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.

В обнародованном 23 сентября документе в связи с этим аудиторы ЕCA рекомендовали Евросоюзу разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия олигархам на Украине.

Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО, — считает сенатор.

Он напомнил, что ещё в 2015 году в Париже Зеленского «на высоком уровне» предупреждали о нежелании Европы «вкачивать» деньги в страну, если на Украине не изменится положение дел.

Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи вроде «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадёжными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что коррупция в правоохранительных органах Украины привела к превращению страны в проходной двор для преступников с постсоветского пространства. Причём они знают, что при необходимости их всегда могут отпустить, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, можно просто нанять полицейского, он будет танцевать за любые деньги.