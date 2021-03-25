Пушков резко ответил на слова секретаря украинского СНБО о РФ

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ведёт себя не умно, когда повторяет образ своего предшественника Александра Турчинова - жёсткого и крутого.

Так он в Telegram-канале отреагировал на заявление Данилова об угрозе существованию Украины, если она продолжит «заигрывания» с Москвой. При этом российский сенатор задался вопросом, о каких «заигрываниях» говорят в Киеве.

О чём он толкует, о чём думает? Всё о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины, — написал Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва в существовании Украины не заинтересована, а российский лидер Владимир Путин не хочет, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Так Алексей Данилов объяснил свой тезис о «заигрываниях».