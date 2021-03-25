Пушков резко ответил на слова секретаря украинского СНБО о РФ

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ведёт себя не умно, когда повторяет образ своего предшественника Александра Турчинова - жёсткого и крутого.
Так он в Telegram-канале отреагировал на заявление Данилова об угрозе существованию Украины, если она продолжит «заигрывания» с Москвой. При этом российский сенатор задался вопросом, о каких «заигрываниях» говорят в Киеве.
О чём он толкует, о чём думает? Всё о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины, — написал Пушков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва в существовании Украины не заинтересована, а российский лидер Владимир Путин не хочет, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Так Алексей Данилов объяснил свой тезис о «заигрываниях».