В СНБО предупредили об угрозе исчезновения Украины

https://static.news.ru/photo/f7bed918-8d7d-11eb-9af3-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Украина не прекратит «заигрывания» с Россией, то поставит под угрозу собственное существование. Такого мнения придерживается секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Мы можем прекратить своё существование, если мы и дальше будем продолжать заигрывать с РФ, — сказал он в эфире радиостанции «Новое время».

Данилов заявил, что Москва в существовании Украины не заинтересована, а российский лидер Владимир Путин не хочет, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом.

Отношения между РФ и Украиной испортились в 2014 году. Это произошло из-за того, что Крым стал российским регионом после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники администрации президента Украины допустили ошибку в документе и досрочно завершили полномочия действующего главы государства. Ляп появился в тексте распоряжения об увольнении главы Кропивницкой районной госадминистрации Кировоградской области. Сообщение вскоре было удалено с официального сайта президента Украины, но журналисты успели сделать его скриншот.