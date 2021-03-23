Полномочия Зеленского случайно прекратили на сайте президента Украины

Сотрудники официального сайта президента Украины совершили очередную ошибку, в этот раз завершив полномочия Владимира Зеленского раньше срока.
Ляп был допущен при публикации распоряжения главы государства,
Ошибку быстро заметили и сообщение удалили, однако скриншот записи с ляпом успели сделать журналисты. Об увольнении сотрудников офиса президента пока не сообщается.
На этом же сайте в июле 2019 года появился анонс о визите Зеленского в Канаду. В тексте указывалось, что он должен побывать в столице этой североамериканской страны городе Торонто, хотя столицей уже давно считается Оттава.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о разочаровании президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, тот оказался «актёришкой» и «местечковой марионеткой», хотя поначалу российские актёры и деятели эстрады надеялись, что новый лидер снимет запрет на въезд артистов из РФ на территорию республики. Пригожин отметил, что прежде считал Зеленского образованным и умным человеком.