Полномочия Зеленского случайно прекратили на сайте президента Украины

https://static.news.ru/photo/27ff1b3e-8c6a-11eb-94eb-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники официального сайта президента Украины совершили очередную ошибку, в этот раз завершив полномочия Владимира Зеленского раньше срока.

Ляп был допущен при публикации распоряжения главы государства, сообщает «Страна.ua». Издание отмечает, что информация о прекращении полномочий Зеленского оказалась в тексте распоряжения об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.

Ошибку быстро заметили и сообщение удалили, однако скриншот записи с ляпом успели сделать журналисты. Об увольнении сотрудников офиса президента пока не сообщается.

На этом же сайте в июле 2019 года появился анонс о визите Зеленского в Канаду. В тексте указывалось, что он должен побывать в столице этой североамериканской страны городе Торонто, хотя столицей уже давно считается Оттава.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о разочаровании президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, тот оказался «актёришкой» и «местечковой марионеткой», хотя поначалу российские актёры и деятели эстрады надеялись, что новый лидер снимет запрет на въезд артистов из РФ на территорию республики. Пригожин отметил, что прежде считал Зеленского образованным и умным человеком.