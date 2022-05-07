Пушков рассказал о сути политики Запада Пушков: Запад иррационально выстраивает свою политику

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО помешает достижению мира на планете. Сенатор заявил в Telegram, что к подобным доводам вряд ли прислушаются в западных странах, поскольку там теперь действуют иррационально.

Слотер ранее в статье для Financial Times назвала вступление Финляндии и Швеции в НАТО углублением разногласий, это не только перекроит карту Европы, но и помешает реализации идей о достижении «мира и процветания в XXI веке».

Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что власти США готовы поддержать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая появится, сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер. Она добавила, что новые члены смогут укрепить безопасность Альянса, а также «осложнить военное планирование России».