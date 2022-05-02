В США заявили о готовности поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Власти США готовы поддержать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая появится, сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на конференции в Атлантическом совете, передаёт ТАСС. Она добавила, что новые члены смогут укрепить безопасность Альянса, а также «осложнить военное планирование России».

Мы в полной мере поддерживаем суверенный выбор Финляндии и Швеции. Если их правительства и население решат подать заявку на членство в НАТО, мы полностью поддерживаем это и будем работать с ними над их вступлением в Альянс, — сказала Уолландер.

В настоящее время Финляндия и Швеция обсуждают возможность вступления в НАТО. Альянс готов их принять в сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Как заявил ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, если это произойдёт, у России станет больше официально зарегистрированных противников.

Возможность вступления в НАТО Швеции и Финляндии также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала «неумными и необоснованными» заявления западных политиков на эту тему. По её словам, Стокгольм и Хельсинки подчиняются интересам Альянса под эгидой США и игнорируют интересы своих народов.