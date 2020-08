Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии

Российский сенатор добавил, что «ненавистников» России, подобных Сариуш-Вольскому, в Польше немало. И к ним прислушиваются в ряде стран Евросоюза, с сожалением отметил Пушков.

From Poland with hatred. The call is absurd but it shows the reflex of anti-Russian European elites to blame Russia for everything using any pretext - or no pretext at all. There are quite a few Russia-haters like him in Poland. Sadly, they are listened to in some EU countries. https://t.co/7PkEldxMVc