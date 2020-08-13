Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии. С такой инициативой выступил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всём под любым предлогом — или вообще без предлога, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

Российский сенатор добавил, что «ненавистников» России, подобных Сариуш-Вольскому, в Польше немало. И к ним прислушиваются в ряде стран Евросоюза, с сожалением отметил Пушков.

Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию, — уверен политик.

From Poland with hatred. The call is absurd but it shows the reflex of anti-Russian European elites to blame Russia for everything using any pretext - or no pretext at all. There are quite a few Russia-haters like him in Poland. Sadly, they are listened to in some EU countries. https://t.co/7PkEldxMVc — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) August 13, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил: белорусского лидера Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Науседа добавил, что у Москвы есть свой интерес. Ей нужно иметь государство-сателлит. И более того, «Белоруссия, может быть, будет полностью включена в состав России», допустил литовский президент.