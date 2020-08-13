Президент Литвы Науседа усомнился в легитимности Лукашенко

https://static.news.ru/photo/104e9f42-ddd7-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Julius Kalinskas/imago-images.de/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского лидера Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. По словам политика, в пользу его мнения говорит тот факт, что «в Белоруссии не было свободных демократических выборов».

Науседа также считает возможным введение санкций в отношении Минска. Однако данное решение «отрицательно скажется на белорусском народе», отметил политик в интервью телеканалу Sky News.

Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов... Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта, — уверен Науседа.

Он добавил, что Евросоюз заинтересован в том, «чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и независимым государством». При этом, по мнению Науседы, у Москвы есть свой интерес. Ей нужно иметь государство-сателлит. И более того, «Белоруссия, может быть, будет полностью включена в состав России», допустил литовский президент. Это произойдёт, если Евросоюз будет пассивно наблюдать за конфликтом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации. В совместном заявлении глав государств говорится, что изоляция не является путём к процветанию и развитию какой-либо нации, и чтобы Минску её избежать, требуется мирное урегулирование ситуации.