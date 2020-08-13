Главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили посредничество Минску

https://static.news.ru/photo/1bbb8404-dd7c-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpg Акции в Польше Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации.

Изоляция не является путём к процветанию и развитию какой-либо нации. Готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии, укрепления независимости и суверенитета, — говорится в совместном заявлении глав государств, на которое ссылается РИА Новости.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса. По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы. В противном случае против Минска могут ввести санкции.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.