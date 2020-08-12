Польша, Литва и Латвия придумали, как разрешить кризис в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/994a3cae-dca4-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Valdas Kopustas/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса.

По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы, передаёт ТАСС. В противном случае против Минска могут ввести санкции.

Президентами наших трёх стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации, — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.