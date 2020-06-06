Пушков предрёк скорое завершение беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/cf13e986-28f7-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что беспорядки в США не будут длиться долго, поскольку «мародёров обуздают, хулиганов посадят». По его словам, ситуация придёт в норму ещё до выборов президента в 2020 году.

При этом российский сенатор считает, что подозреваемых силовиков не удастся «отмазать» от ответственности за гибель Флойда, с которой всё началось. Пушков отметил, что процесс по их делу будет жёстким и, скорее всего, показательным.

В США этническая «бомба» взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции, — отметил сенатор в интервью «Парламентской газете».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский политолог Эндрю Корыбко заявил: военной мощи Соединённых Штатов пока ничего не угрожает. По его словам, протесты и беспорядки в американских городах на положение дел на мировой арене никак не повлияют. Корыбко заявил, что «крайне глупо» считать, что Вашингтон может начать перебрасывать армейские части с зарубежных баз, чтобы разобраться с ситуацией внутри страны.