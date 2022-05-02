Пушков посоветовал Зеленскому обижаться на Европу

Алексей Пушков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского природного газа, а на вторую часть Европы — за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Политик добавил, что реальность противоречива и далеко не всегда в пользу Зеленского. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы — за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева, — написал Пушков.

Парламентарий выразил уверенность, что это не последняя обида президента Украины.

Владимир Зеленский ранее раскритиковал Турцию, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов. Он выразил недоумение решением руководства страны организовывать туристические маршруты для россиян и одновременно выступать посредником Украины. Он подчеркнул, что дружбы между Киевом и Анкарой в этих условиях не может быть. Он назвал происходящее «двойными стандартами». По мнению главы государства, Турция должна сделать выбор — за правду или нет.