Пушков посмеялся над желанием Зеленского встретиться с Путиным

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского устроить трёхсторонний саммит с участием глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Идея Киева является неудачной попыткой самопиара, отметил политик в Telegram.

Инициативу о виртуальной встрече трёх президентов ранее озвучил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Зеленский всё пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно, — считает Пушков.

Он добавил, что Зеленский не хочет или не может понять главного: Украина не является отдельным самостоятельным субъектом в политике Запада, она — её придаток.

Ранее стало известно, что украинская сторона ждёт реакцию российской на предложение организовать виртуальный саммит, «но американские партнёры высказали глубокий интерес». Такое заявление сделал Андрей Ермак, предположивший, что саммит мог бы состояться в формате видеоконференции.