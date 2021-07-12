Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонний саммит с США и Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трёхсторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, саммит мог бы состояться в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл, — организовать трёхстороннюю встречу, может быть, в режиме видеоконференции, — цитирует его агентство.

Ермак добавил, что в Вашингтоне идеей Зеленского заинтересовались. Сейчас Киев ожидает реакции Москвы на эту инициативу.

В начале января Зеленский провёл телефонные переговоры с Байденом. Глава Белого дома заверил его, что США и их союзники готовы дать ответ в случае вторжения на Украину со стороны России. По словам американского лидера, будут приняты решительные ответные меры.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что Зеленского нельзя отправлять на встречу с Путиным один на один. По его словам, у российского лидера может быть компромат на президента Украины.