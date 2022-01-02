Байден пообещал Зеленскому ответ США на «вторжение» РФ

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон и его союзники готовы дать ответ в случае вторжения на Украину со стороны РФ. Он пообещал, что будут предприняты решительные меры, сообщает Белый дом.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят решительно, если Россия вторгнется на Украину, — отмечается в сообщении.

Хозяин Белого дома в очередной раз заверил Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряжённости в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений, — добавили в Белом доме.

Лидеры стран обсудили и предстоящие контакты с Россией по гарантиям безопасности. Байден заверил, что Вашингтон придерживается принципа «ничего о вас без вашего участия».

Ранее стало известно, что Киев анонсировал проведение телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Разговор планировался на ночь на 2 января, сообщил пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров. Зеленский накануне говорил о том, что президенты скоординируют шаги по достижению мира на Украине и безопасности в Европе.