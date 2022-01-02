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На Украине предположили, что у Путина есть компромат на Зеленского

17:20, 02 января 2022
На Украине предположили, что у Путина есть компромат на Зеленского Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предположил, что у российского лидера Владимира Путина может быть компромат на украинского президента Владимира Зеленского. По этой причине, уверен Луценко, украинского президента нельзя отправлять на встречу с Путиным один на один. Об этом экс-генеральный прокурор сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Путин намерен встретиться с Зеленским лишь потому, что у него есть компромат на украинского лидера. Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него, — заметил бывший генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что он «кое-что знает» по данному вопросу, однако не готов ничего больше говорить.

Недавно украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и россияне так и не стали разным народом, несмотря на все заявления Киева, а истинным президентом Украины для многих граждан государства является глава РФ Владимир Путин.

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