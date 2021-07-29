Пушков посмеялся над претензиями Зеленского к Байдену из-за СП-2

Член Совфеда Алексей Пушков в ироничной форме обрисовал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Так политик отреагировал на слова председателя фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, заявившего, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на «повышенных тонах» из-за решения США по «Северному потоку — 2».

Пушков выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться».

Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: ещё раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной! — пошутил сенатор.

Он добавил, что подобного не случится, так как Киеву «некуда больше податься», а «грозные заявления», по его мнению, предназначены для доверчивой украинской публики.

Ранее стало известно, что угрозы сенаторов США не помогут Вашингтону остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказали зарубежные эксперты. Так, профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер считает, что существующий трубопровод через Украину недостаточен, ненадёжен из-за нестабильности страны и более дорог.