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Мир

Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран

11:48, 19 октября 2021
Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
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Реформа Совета Безопасности ООН чревата тем, что «начнётся куча мала», которая дезорганизует ООН и превратит Совбез в мини-вариант Генеральной Ассамблеи. Об этом в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Подобным образом он отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне.

Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него «горстки стран». Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек, — написал Пушков.

Сенатора также заинтересовал вопрос о критериях для новых членов ООН.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы. 

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