Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

Хакер RootAyyildiz взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовал там текст одной из сур Корана и видео с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По предварительным данным, взломщик действовал из Турции. Об этом сообщает VICE.

Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами, — подобный текст хакер разместил на платформе бывшего главы Белого дома. Отмечается, что...