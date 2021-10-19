Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:48, 19 октября 2021
Алексей ПушковФото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
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Реформа Совета Безопасности ООН чревата тем, что «начнётся куча мала», которая дезорганизует ООН и превратит Совбез в мини-вариант Генеральной Ассамблеи. Об этом в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Подобным образом он отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне.
Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него «горстки стран». Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек, — написал Пушков.
Сенатора также заинтересовал вопрос о критериях для новых членов ООН.
Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы.