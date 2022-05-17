Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что ФРГ предстоит заплатить «немалую цену» в случае отказа от российской нефти. При этом отказаться от российского газа для Берлина будет ещё сложнее, отметил он в Telegram.
Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придётся заплатить немалую цену, — подчёркивается в его сообщении.
Сенатор добавил, что считает утопией отказ ФРГ от газа из России в ближайшей перспективе.
Тем не менее курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов — это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-е годы и продлился около полувека, — заключил Пушков.