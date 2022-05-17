Пушков оценил последствия отказа ФРГ от российских энергоресурсов Пушков заявил, что ФРГ при отказе от российской нефти заплатит «немалую цену»

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что ФРГ предстоит заплатить «немалую цену» в случае отказа от российской нефти. При этом отказаться от российского газа для Берлина будет ещё сложнее, отметил он в Telegram.

Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придётся заплатить немалую цену, — подчёркивается в его сообщении.

Сенатор добавил, что считает утопией отказ ФРГ от газа из России в ближайшей перспективе.