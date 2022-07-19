Пушков обвинил США в двойных стандартах из-за антироссийских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что США придерживаются двойных стандартов в отношении стран, которые не являются сторонниками Вашингтона. Так политик прокомментировал угрозы со стороны Вашингтона в адрес Пекина в случае оказания помощи Москве в обходе западных санкций. Он добавил, что государства самостоятельно определяют свою внешнюю политику.

Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО, — написал Пушков.

Парламентарий задался вопросом, промолчит ли Китай после очередного выпада со стороны Белого дома. Он назвал угрозы США «заезженной пластинкой».

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что Соединённые Штаты вместе с союзниками «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обход западных санкций. Например, если Пекин вздумает поставлять Москве какое-то запрещённое ограничительными мерами оружие. При этом Прайс заметил, что пока американцы не наблюдают за КНР таких действий, но пристально следят, чтобы санкционный режим был соблюдён. По словам Прайса, подобное предупреждение правительству Китая передал государственный секретарь США Энтони Блинкен на недавней встрече с главой МИД КНР Ван И.