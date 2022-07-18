Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России Глава пресс-службы Госдепа Прайс пригрозил Китаю за помощь России

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Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обход западных санкций. Например, если Пекин вздумает поставлять Москве какое-то запрещенное ограничительными мерами оружие. При этом Прайс заметил, что пока американцы не наблюдают за КНР таких действий, но пристально следят, чтобы санкционный режим был соблюден, пишет РИА Новости.

Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер <...> повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру, — заявил американский функционер.

По словам Прайса, подобное предупреждение правительству Китая передал государственный секретарь США Энтони Блинкен на недавней встрече с главой МИД КНР Ван И.

Прайс же недавно заявил, что Вашингтон, как и раньше, будет давить на Россию и не ослабит хватку до конца специальной военной операции на Украине. Это не мешает представителю Госдепа заявлять, что США заинтересованы в работе посольства США в Москве и сохранении возможности российского диппредставительства работать в Вашингтоне.