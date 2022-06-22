Госдеп: США планируют давить на Россию Госдепартамент: США не намерены снижать давление на Россию

Фото: pixabay.com

Вашингтон, как и раньше, будет давить на Россию и не ослабит хватку до конца специальной военной операции на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Во время брифинга для журналистов он связал это заявление с предстоящей встречей глав МИД G20 в Индонезии 7–8 июля, в которой примет участие и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль, — сказал Нед Прайс.

Тем не менее американские дипломаты ожидают обсуждения ситуации на Украине в рамках предстоящих мероприятий в формате G20.

Прайс прокомментировал и сообщение российского МИД о том, что Вашингтон отказался принять спецборт РФ для вывоза дипломатов, обвинив российское ведомство в «искажении» ситуации. Якобы Вашингтон и Москва до сих под находятся на стадии обсуждения этого вопроса.

Представитель Госдепа заявил, что США заинтересованы в работе посольства США в Москве и сохранении возможности российского диппредставительства работать в Вашингтоне.

США не планируют вводить санкции в отношении стран и компаний, которые станут импортировать зерно из России. С таким заявлением выступил ранее заместитель помощника президента страны по национальной безопасности Джон Файнер. Странам разрешили смело действовать без опасений попасть в карательные списки.