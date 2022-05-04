Пушков напомнил Санду о судьбе Украины Пушков заявил, что Санду изменила риторику о Дне Победы после осмысления судьбы Украины

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику, связанную с празднованием Дня Победы. Это произошло после осмысления опыта Украины, отметил он в Telegram.

Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит, — подчеркнул сенатор.

В Молдавии с 20 апреля официально запретили георгиевскую ленточку, а также символы V и Z. Оппозиция оспорила данное решение в Конституционном суде, а власти гагаузской автономии Молдавии и Приднестровья раскритиковали позицию Кишинёва, заявив о намерении не вводить подобный запрет.

Санду на фоне скандала выпустила видеообращение, в котором пообещала соотечественникам провести празднование Дня Победы.

Ранее стало известно, что в Гагаузии разрешили ношение георгиевской ленты. Соответствующий документ 3 мая подписала глава автономии Ирина Влах. В сообщении администрации автономии говорится, что на её территории разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов.