Пушилин заявил о рассмотрении вопроса о вхождении ДНР в состав РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о сроках рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в РФ уже говорили, что референдум о вхождении ЛНР и ДНР в состав РФ возможен только после окончания спецоперации и освобождения всей территории этих донбасских республик.

ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин, — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям. Он отметил, что Москва признала их суверенитет.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что местные жители смогут определить судьбу республики после её полного освобождения от украинских военных. Пасечник сказал, что подготовки к проведению референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не ведётся, но жители республики смогут сами определить судьбу республики. При этом глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал идею о проведении референдума о вступлении ЛНР в состав России. Он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».