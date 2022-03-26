Клишас: ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России

ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям. Москва признала их суверенитет, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ.

Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями, — сказал сенатор.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 марта заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведён в ближайшее время. Он предположил, что жители ЛНР проголосуют за. Пасечник отметил, что подавляющее большинство луганчан, находясь последние восемь лет под обстрелами ВСУ и в условиях экономической блокады, чувствовали исключительно поддержку России и были бы рады «вернуться в родную гавань и начать работать на одно большое светлое будущее».

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ними. Госдума ратифицировала договоры 22 февраля.