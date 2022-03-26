Пасечник: в ЛНР сейчас не ведут подготовку к проведению референдума

Подготовки к проведению референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не ведётся, заявил в интервью Луганскому информационному агентству глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что местные жители смогут определить судьбу ЛНР после её полного освобождения от украинских военных.

Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется, — сказал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что самое главное сейчас для жителей и руководства республики — это завершить военную операцию и освободить территории.

Леонид Пасечник 27 марта заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведён в ближайшее время. Он предположил, что жители ЛНР проголосуют за.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям. Он отметил, что Москва признала их суверенитет.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал идею о проведении референдума о вступлении ЛНР в состав России. Он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».