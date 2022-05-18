Пушилин: украинских военных преступников ждёт международный трибунал

Украинские военные с «Азовстали» в Мариуполе, сдавшиеся в плен / Фото Министерство обороны РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что судьбу сдавшихся украинских бойцов с «Азовстали» решит суд, передаёт ТАСС. Отвечая на вопрос, кто будет судить военных преступников, Россия ли, ЛНР или ДНР, он ответил, что их судьбу должен решить международный трибунал.

На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным, — сказал Пушилин.

15 апреля член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что Международный общественный трибунал по Украине начал собирать информацию о военных преступлениях в освобождённых районах ЛНР. Он добавил, что поток информации о военных преступлениях очень большой.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).