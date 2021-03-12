Пушилин рассказал, что мешает объединению ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/8a3f91ee-8318-11eb-813d-96000091f725_660.jpg Денис Пушилин Фото: denis-pushilin.ru

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не могут стать одним государством. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, объединению препятствуют Минские соглашения.

На Минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно, — сказал он в интервью «АиФ».

Пушили добавил, что Киев называет договорённости мертворождёнными и невыполнимыми, но при этом не выходит из них. По его словам, для Украины Минские соглашения являются элементом политического давления на Россию, основанием для санкций. При этом Киев предпринимает попытки поменять формат договорённостей за счёт вовлечения США, Польши и других государств.

Ранее NEWS.ru писал, что в ДНР уличили украинские СМИ в подготовке оправдания вторжения ВСУ в Донбасс. Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов пояснил, что сайты публикуют материалы, обвиняющие РФ в подготовке провокаций в регионе для отправки миротворцев и призывающие Киев к «молниеносной реакции» для недопущения подобного сценария.