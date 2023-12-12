Puma откажется от поддержки израильских футболистов FT: немецкая Puma прекратит в 2024 года спонсирование сборной Израиля по футболу

Фото: Leon Kuegeler/PHOTOTHEK/Global Look Press

Немецкая компания Puma прекратит спонсирование израильской сборной по футболу, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании. Отмечается, что решение назревало последний год и не связано с обострением на Ближнем Востоке или призывами бойкотировать Израиль.

Как пишут журналисты, компания решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией и со следующего года прекратит предоставлять форму израильской национальной команде из-за финансовых проблем. Соглашение о партнерстве Puma с израильской сборной было подписано 2018 году.

В документе также сказано, что спортивная компания прекратит сотрудничество с рядом других национальных команд по коммерческим причинам или из-за разногласий. В частности, компания с 2024 года нового спонсора придется искать сборной Сербии. Вместе с этим в Puma готовятся в скором времени объявить о «новом партнерстве с известной командой».

Ранее группа Inditex, владеющая Zara, убрала с главной страницы сайта и приложения бренда одежды рекламу новой коллекции, вызвавшей критику в соцсетях со стороны пропалестинских активистов. В компании объяснили, что удалили фотоснимки в рамках обычного «обновления контента», не став комментировать призывы к бойкоту магазина.

Споры вызвала новая коллекция Atelier: на одной из фотографий изображена модель с манекеном, завернутым в белое, а на другой — бюст, лежащий на полу, на третьей — манекен без рук. Критики заявили, что изображения напоминают фото тел в белых саванах в секторе Газа.