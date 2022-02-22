Псаки заявила о «зелёных человечках» на Восточной Украине

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Несколько часов провисел в социальной сети твит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. В нём он указал, что санкции ЕС за признание ЛНР и ДНР затронут 351 депутата Госдумы, которые лишатся «шопинга в Милане» и «вечеринок в Сен-Тропе».

Через пару часов дипломат своё сообщение удалил, не назвав причину этого. Пока твит «висел», его успела прокомментировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что за время войны в...