Псаки заявила о «зелёных человечках» на Восточной Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:39, 23 февраля 2022
Джен ПсакиФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон видит по всей Восточной Украине «зелёных человечков». Они не носят форму, но ведут себя как военные РФ, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.
Мы назвали их зелёными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные, — пояснила представитель Белого дома.
Ранее стало известно, что украинские игроки в Battlefield 2042 обратили внимание на образ одного из персонажей видеоигры, который назван в честь «вежливых людей» (американцы их называют little green men — пер. «маленькие зелёные человечки»). Многие выразили возмущение из-за популяризации бойцов без обозначений, которые были замечены в Крыму в 2014 году.