Украинцев взбесили «зелёные человечки из Крыма» в игре Battlefield 2042
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:58, 13 ноября 2021
Фото: Battlefield 2042 Key Art (Graphic: Business Wire)
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Украинские игроки в Battlefield 2042 обратили внимание на образ одного из персонажей видеоигры, который назван в честь «вежливых людей» (американцы из называют little green men — пер. «маленькие зелёные человечки»). Многие выразили своё возмущение из-за популяризации бойцов без обозначений, которые были замечены в Крыму в 2014 году. Соответствующий пост опубликовал украинский пользователь Twitter под ником Waggle-free.
При этом многие посчитали, что в этом поступке со стороны разработчиков нет никакого политического подтекста.
Это военная выдумка, в значительной степени вдохновлённая реальной политикой. А круто использовать реальное оружие для убийства людей? Подобные вещи связаны с жанром, даже если они могут кого-то обидеть, — поделился пользователь форума ReserEra.
Некоторые также заявили, что реакция является адекватной из-за того, что события в Крыму произошли относительно недавно.
Читатели британской газеты The Telegraph подвергли жёсткой критике публикацию о том, что Россия якобы готовится начать вторжение на Украину. Пользователи, помимо прочего, выступили против позиции властей Великобритании и США относительно Москвы, а также назвали Крым российским.