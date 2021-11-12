Украинцев взбесили «зелёные человечки из Крыма» в игре Battlefield 2042

Украинские игроки в Battlefield 2042 обратили внимание на образ одного из персонажей видеоигры, который назван в честь «вежливых людей» (американцы из называют little green men — пер. «маленькие зелёные человечки»). Многие выразили своё возмущение из-за популяризации бойцов без обозначений, которые были замечены в Крыму в 2014 году. Соответствующий пост опубликовал украинский пользователь Twitter под ником Waggle-free.

При этом многие посчитали , что в этом поступке со стороны разработчиков нет никакого политического подтекста.

Это военная выдумка, в значительной степени вдохновлённая реальной политикой. А круто использовать реальное оружие для убийства людей? Подобные вещи связаны с жанром, даже если они могут кого-то обидеть, — поделился пользователь форума ReserEra.

Некоторые также заявили, что реакция является адекватной из-за того, что события в Крыму произошли относительно недавно.

@EA @EA_DICE are you ok with jokingly putting the Russian terrorists that occupied part of my country? Why not add dunno isis or taliban units to the mix? https://t.co/YlugdMDaYy https://t.co/uuhi49xwYL pic.twitter.com/NUBIwMOokR — Waggle-free (@Waggle_ua) November 12, 2021

Читатели британской газеты The Telegraph подвергли жёсткой критике публикацию о том, что Россия якобы готовится начать вторжение на Украину. Пользователи, помимо прочего, выступили против позиции властей Великобритании и США относительно Москвы, а также назвали Крым российским.