Читатели британской газеты The Telegraph подвергли жёсткой критике публикацию о том, что Россия якобы готовится начать вторжение на Украину.

Пользователи, помимо прочего, выступили против позиции властей Великобритании и США относительно Москвы, а также назвали Крым российским. Кроме того, ряд читателей отметили низкую надёжность стран Запада в качестве союзников.

Крым вернулся домой, и точка. Хуже то, что вы это прекрасно знаете, — заявил один из комментаторов.

Я несколько раз была в Крыму после его воссоединения с Россией. У меня такое впечатление, что независимо от правовых вопросов большинство населения вполне довольно своим новым положением, — поделилась личными наблюдениями другая читательница.

Украинцы и русские — это братья-славяне со схожими языками и культурами. <...> Нам не надо в это вмешиваться, — заявил третий пользователь.

Он же обвинил в развязывании хаоса на Украине экс-президента США Барака Обаму и заявил, что британские солдаты не должны гибнуть из-за Киева. При этом он сравнил ситуацию с Крымом с шотландским вопросом в Великобритании.

Что, если Россия начнет угрожать Британии из-за независимости Шотландии? — спросил комментатор.

Также пользователи отмечали, что Россия имеет полное право размещать свои войска на собственной территории, исходя при этом из интересов государства. Недовольство же по этому поводу со стороны американцев вызвало недовольство со стороны британских читателей. Они напомнили, что военные базы США располагаются за тысячи километров от родины, например в граничащей с Россией Эстонии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта. Своё заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия якобы не исключает вероятности вторжения на Украину.

Перед этим представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США.