Блинкен предостерёг РФ от «повторения ошибки 2014 года» на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта. Своё заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, его слова приводит РИА Новости.

Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию. И при этом ложно заявляла, что её спровоцировали, — сказал Блинкен.

Также Блинкен подчеркнул, что все провокации исходят исключительно со стороны Москвы. Украинскую же сторону госсекретарь похвалил за «сдержанность». Он также заявил, что не понимает намерения Москвы.

У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует, — сказал госсекретарь.

При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон поддерживает деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Госсекретарь выразил обеспокоенность «необычной военной активностью» РФ и рассказал, что Штаты ведут по этому поводу консультации с союзниками и партнёрами.

Ранее в Пентагоне отреагировали на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море. В ведомстве заявили, что будут проводить операции, как посчитают нужным.